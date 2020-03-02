ЄСПЛ визнав протиправними дії НАБУ у справі "Золотого мандарина", - правозахисник
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав протиправними дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі "Золотого мандарина", повідомляє "РБК-Україна". Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook правозахисник Борис Захаров, у розпорядженні якого є відповідний документ.
Правозахисник заявляє, що з листа, де на прохання Мін'юсту роз'яснюється практика ЄСПЛ по таких справах, чітко випливає, що те, що інкримінує НАБУ ряду осіб, є просто виконанням ними вимог ЄСПЛ.
"Цей лист - вирок НАБУ, які своєю впертою безграмотністю і невіглаством ганьблять нас на весь світ. Дії НАБУ мають на меті покласти кінець всій співпраці з судом: коли законна і грамотна робота оголошується "злочинною схемою", то адвокати подумають двічі, чи варто їм допомогти заявникам відстоювати свої права у Страсбурзі, жертви порушень прав людини будуть боятися звертатися до ЄСПЛ, а чиновники Міністерства юстиції, всупереч рекомендаціям ЄСПЛ, не будуть застосовувати процедури дружнього врегулювання та односторонніх декларацій, побоюючись кримінальних переслідувань", - написав він.
Фото: документи (facebook.com/boris.zakharov)
За його словами, буде надіслана відповідна вимога до генерального прокурора, президента та ключових посадових осіб держави щодо вжиття відповідних заходів.
"Дії НАБУ - джерело безправ'я. Злочинна діяльність співробітників НАБУ і САП має бути розслідувана, а винні - притягнуті до кримінальної відповідальності", - вважає він.
За словами Захарова, авторитетне європейське видання Strasbourg Observer позавчора вийшло із статтею на цю тему із заголовком "Кафкіанське покарання за співпрацю з Судом", із закликом до структур Ради Європи втрутитися в цю ситуацію.
"Під гаслом "моя безграмотність - ваш злочин" НАБУ ганьбить Україну і перед ЄСПЛ, і перед всією Європою", - додав він.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацької і екс-представнику п'ятого президента України Петра Порошенка Борису Бабине розкраданні понад 50 млн гривень.
Бабине повинні були обирати запобіжний захід 24 січня.
Так звана справа "Золотого мандарина" полягає в тому, що компанія у 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але та відмовилася його повернути. В результаті "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію, а Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору. ЄСПЛ затвердив цей документ і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати тільки рішення судів про повернення вартості мазуту.
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