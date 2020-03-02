ЄСПЛ визнав протиправними дії НАБУ у справі "Золотого мандарина", - правозахисник

Правозахисник повідомив, що у нього є документ, який підтверджує рішення ЄСПЛ

Правозахисник заявляє, що з листа, де на прохання Мін'юсту роз'яснюється практика ЄСПЛ по таких справах, чітко випливає, що те, що інкримінує НАБУ ряду осіб, є просто виконанням ними вимог ЄСПЛ.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав протиправними дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі "Золотого мандарина", повідомляє "РБК-Україна". Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook правозахисник Борис Захаров, у розпорядженні якого є відповідний документ.

Правозахисник заявляє, що з листа, де на прохання Мін'юсту роз'яснюється практика ЄСПЛ по таких справах, чітко випливає, що те, що інкримінує НАБУ ряду осіб, є просто виконанням ними вимог ЄСПЛ.

"Цей лист - вирок НАБУ, які своєю впертою безграмотністю і невіглаством ганьблять нас на весь світ. Дії НАБУ мають на меті покласти кінець всій співпраці з судом: коли законна і грамотна робота оголошується "злочинною схемою", то адвокати подумають двічі, чи варто їм допомогти заявникам відстоювати свої права у Страсбурзі, жертви порушень прав людини будуть боятися звертатися до ЄСПЛ, а чиновники Міністерства юстиції, всупереч рекомендаціям ЄСПЛ, не будуть застосовувати процедури дружнього врегулювання та односторонніх декларацій, побоюючись кримінальних переслідувань", - написав він.

Фото: документи (facebook.com/boris.zakharov)