Європа не має права на "втому від війни", лише Україна і росія можуть говорити про це – президент Чехії

У цьому контексті президент Чехії висловив розчарування тим, що позиція Угорщини заблокувала надання Україні фінансової допомоги на 50 млрд євро.

Європейські країни не мали би говорити про "втому від війни", на це мають право лише сторони, які воюють.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел повідомляє Le Monde.

"Чесно кажучи, про "втому" можуть говорити тільки Україна і росія... В наших країнах можна сказати, що ми звикли до цієї війни, але не втомилися. Наші міста не бомблять, наших громадян не вбивають. Єдиний наш тягар щодо допомоги Україні – це прийом біженців та певне зниження комфорту. Ми не відчуваємо страждань", - сказав чеський лідер.

Водночас, зазначив він, у Європи виникнуть серйозні проблеми, якщо деякі політики будуть безвідповідальними у використанні інфляції або зростання цін на енергоносії для налаштовування виборців проти допомоги Україні.

"Ми повинні мати мужність сказати нашим співгромадянам, що допомога Україні є нашим інтересом", - зазначив Павел.

У цьому контексті президент Чехії висловив розчарування тим, що позиція Угорщини заблокувала надання Україні фінансової допомоги на 50 млрд євро.

"Якщо ми вважаємо, що війна в Україні – це зло проти правового порядку, що вона зачіпає основи наших суспільств, ми повинні підтримувати країну, хочемо ми цього чи ні. Не з любові до українців, а щоб відстояти наш спосіб життя. Якщо дозволити росії перемогти, це створить загрозу нашій власній безпеці, нашому майбутньому", - заявив Павел.

Він переконаний, що чим швидше буде вирішене питання фінансової допомоги Україні, тим краще для всіх.

Петр Павел вважає, що у 2024 році на полі бою в Україні може статись "значний зсув", і його наслідки залежатимуть від виборів у США та росії.