Європа сумнівається у надійності підтримки США – FT

15 лютого 2026, 12:10
Фото: UNSPLASH
За даними видання, політика адміністрації президента Дональда Трампа протягом останнього року спричинила одну з найбільших криз у трансатлантичних відносинах за десятиліття.
Виступ державного секретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки мав примирливий тон і містив запевнення у міцності трансатлантичного союзу, однак напруження у відносинах між США та Європою залишається високим.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
У своєму виступі Рубіо наголосив на історичній близькості США та Європи, заявивши, що американці "завжди будуть дітьми Європи". Його слова викликали оплески в залі, однак, за оцінками дипломатів, реакція була радше проявом полегшення після напруженого періоду у відносинах.
 
За даними видання, політика адміністрації президента Дональда Трампа протягом останнього року спричинила одну з найбільших криз у трансатлантичних відносинах за десятиліття.Як пише видання, під час виступу Рубіо був ввічливішим, ніж віце-президента США Джей Ді Венса на цій же сцені роком раніше. Однак європейські чиновники зазначають, що хоча риторика стала менш різкою, позиція Вашингтона щодо союзників суттєво не змінилася.
 
"Рубіо - це найкраще, на що ми можемо сподіватися від цієї адміністрації [США]. Але він все ж дав зрозуміти досить чітко: якщо трансатлантичні відносини і не розірвані, то вони істотно відрізняються від того, до чого ми звикли", – сказав один з високопоставлених європейських міністрів, який був присутній у залі.
 
Після виступу держсекретаря голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа пережила своєрідну "шокову терапію", а трансатлантичні відносини вже не є такими, як раніше.
 
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав з розумінням ставитися до того, що США змушені розподіляти увагу між різними регіонами світу, підкресливши, що Вашингтон не може зосереджуватися виключно на Європі.
війна в Україніросія окупантиСША

