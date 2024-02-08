Європейська комісія відкриває справу проти Угорщини через закон про "захист суверенітету"

Закон дуже схожий на російський закон про "іноземних агентів".

Європейська комісія запустила юридичну процедуру проти Угорщини через закон про "захист суверенітету". Угорська влада може використати цей закон, щоб впливати на незалежні медіа і громадські організації.

Про це пише Politico.

Закон про "захист національного суверенітету" Угорщини ухвалили наприкінці грудня минулого року. Уже в січні в Угорщині створили новий державний орган з повноваженнями розслідувати політичну діяльність, яка здійснюється від імені іноземних інтересів або фінансується ними. В уряді Угорщини стверджують, що закон покликаний захистити волю виборців від неправомірного іноземного втручання. Проте активісти порівнюють його з російським законом про "іноземних агентів" — ухваливши його, росія змусила замовкнути свої так звані опозиційні медіа, які фінансуються з-за кордону, й обірвала критику влади.

Єврокомісія вбачає в угорському законі засіб для обмеження свободи слова та інших основних європейських свобод: права на захист приватних даних, свободу інформації, свободу зібрань і виборчого права громадян Європейського Союзу.

Комісія вже надіслала Будапешту офіційне повідомлення про початок юридичної процедури. Угорський уряд має два місяці, щоб відреагувати на висунуті проти нього звинувачення.