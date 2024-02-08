Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейська комісія відкриває справу проти Угорщини через закон про "захист суверенітету"

08 лютого 2024, 12:18
Європейська комісія відкриває справу проти Угорщини через закон про
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Закон дуже схожий на російський закон про "іноземних агентів".

Європейська комісія запустила юридичну процедуру проти Угорщини через закон про "захист суверенітету". Угорська влада може використати цей закон, щоб впливати на незалежні медіа і громадські організації.

Про це пише Politico.

Закон про "захист національного суверенітету" Угорщини ухвалили наприкінці грудня минулого року. Уже в січні в Угорщині створили новий державний орган з повноваженнями розслідувати політичну діяльність, яка здійснюється від імені іноземних інтересів або фінансується ними. В уряді Угорщини стверджують, що закон покликаний захистити волю виборців від неправомірного іноземного втручання. Проте активісти порівнюють його з російським законом про "іноземних агентів" — ухваливши його, росія змусила замовкнути свої так звані опозиційні медіа, які фінансуються з-за кордону, й обірвала критику влади.

Єврокомісія вбачає в угорському законі засіб для обмеження свободи слова та інших основних європейських свобод: права на захист приватних даних, свободу інформації, свободу зібрань і виборчого права громадян Європейського Союзу.

Комісія вже надіслала Будапешту офіційне повідомлення про початок юридичної процедури. Угорський уряд має два місяці, щоб відреагувати на висунуті проти нього звинувачення.

ЄСБудапештзаконОрбан

Останні матеріали

І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Політика
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 23:31
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Політика
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 16:14
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера "підірве" вибори у США. Вони сподіваються на громадянську війну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 12:18
Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися
Технології
Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися "Байрактари"? – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 07:22
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється