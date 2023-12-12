Європейці відкриті до вступу України до ЄС, але ставлення до членства інших країн прохолодне – The Guardian

Опитування проводили з 7 по 19 листопада 2023 року. У ньому взяли участь 6153 респонденти.

Більшість європейців підтримує вступ України до ЄС. Про це свідчать результати опитування, проведеного в шести країнах Євросоюзу для Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), повідомляє The Guardian.

Згідно з ним, найбільше виступають за приєднання України до ЄС в Данії (50%) та Польщі (47%). Тоді як думки розділилися в Румунії (32% за, 29% проти), Німеччині (37% за, 39% проти) та Франції (29% за, 35% проти). В Австрії проти вступу — 52% опитаних.

Водночас 45% респондентів стурбовані тим, що членство Києва може негативно вплинути на безпеку Євросоюзу. На думку чверті, таке розширення її зміцнить, а 39% вважають, що це негативно вплине на безпеку їхньої країни.

Багато європейців не бачать жодної економічної вигоди від членства України, але 43% опитаних у Польщі та 37% у Румунії думають про позитивний вплив.

Меншою мірою респонденти підтримують вступ до ЄС Молдови та Чорногорії. Також опитування показало широку опозицію до можливого приєднання Туреччини (51% у шести країнах виступають проти цієї ідеї), а також прохолодну реакцію на перспективу приєднання Албанії, Боснії, Грузії, Косова, Північної Македонії та Сербії.