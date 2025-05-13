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Євросоюз не повернеться до енергоносіїв із рф навіть після війни – комісар ЄС з енергетики

13 травня 2025, 17:57
Євросоюз не повернеться до енергоносіїв із рф навіть після війни – комісар ЄС з енергетики
Фото: Укрінформ
Блок планує повністю відмовитись від російського викопного палива до 2027 року.
Комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що навіть після можливого укладання мирної угоди між Україною та росією та закінчення війни Євросоюз не відновить імпорт російських енергоносіїв.
 
Про це передає DW.  
 
"Європейському Союзу гранично ясно: ми не хочемо енергетичних поставок з росії у майбутньому. Ми не хочемо їх зараз і ми не хочемо їх після укладання миру", - наголосив Йоргенсен під час зустрічі профільних міністрів європейських країн у Варшаві.
 
Йоргенсен зазначив, що на початку травня Єврокомісія представила план повної відмови від російського викопного палива до 2027 року. Програма поступової відмови від енергоносіїв із рф під назвою REPowerEU передбачає комплекс законодавчих змін на рівні Європейського Союзу та обов'язкові до виконання національні плани до кінця 2025 року, повідомив Йоргенсен.
 
Укладати нові угоди з постачальниками російського газу - як трубопровідного, так і ЗПГ - не будуть, а спотові контракти, що діють, будуть завершені до кінця 2025 року. За даними Єврокомісії, цей захід призведе до того, що вже до кінця поточного року ЄС на третину скоротить постачання російського газу. Наразі частка російського газу становить 13% від усього газового ринку Євросоюзу, до повномасштабного вторгнення рф в Україну вона сягала 45%.
енергетикавійна в Україніросія окупанти

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