Євросоюз має намір продовжити "торговельний безвіз" сталі та заліза з України

Вже з червня український "торговельний безвіз" має змінитися.

Вже 8 травня Європарламент буде голосувати за запровадження пільгового режиму експорту з України сталі та заліза після того, як з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних преференцій для українського експорту в ЄС або "торговельного безвізу".

Про це йдеться у проєкті законодавчої резолюції Європарламенту щодо пропозиції Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС.

У резолюції Європарламенту мова йде про продовження спрощеного режиму імпорту для української сталі та заліза після 5 червня 2025 року.

"Україна все ще залишається великим експортером заліза та сталі, незважаючи на те, що війна призвела до руйнування або окупації багатьох виробничих потужностей. Тому залишається необхідним зберегти призупинення дії Регламенту ЄС 2015/478 про спільні правила імпорту. Це призупинення є і залишатиметься правовою основою для призупинення поточного захисного заходу ЄС щодо сталевої продукції у рамках підтримки з боку ЄС", – написано у пояснювальній записці Єврокомісії до проєкту документа.

Щоби забезпечити продовження заходів з лібералізації торгівлі для України після закінчення терміну дії автономних торговельних преференцій для України 5 червня 2025 року, "необхідно, щоб запропонований Регламент набув чинності 6 червня 2025 року", додали парламентарі.

Введення преференцій для українських заліза та сталі пропонується терміном на три роки, і якщо голосування у Європарламенті буде успішним, законодавча резолюція має бути затверджена Радою ЄС та набуде чинності після офіційної публікації.

Ми також писали, що ЄС завершує "торговельний безвіз" з Україною, але обіцяє м'який перехід до нових правил.