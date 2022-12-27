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ПОЛІТИКА

З "російського шпигунського банку" МІБ виходять Румунія, Болгарія, Чехія та Словаччина. Угорщина залишається з рф

27 грудня 2022, 21:16
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Віктор Орбан і Володимир Путін. Фото: e-news.su
априкінці лютого, через кілька днів після вторгнення, Бухарест, Прага, Братислава та Софія* оголосили про початок судового процесу щодо виходу з Міжнародного інвестиційного банку та Міжнародного банку економічного співробітництва (IBEC)

Наприкінці лютого, через кілька днів після вторгнення, Бухарест, Прага, Братислава та Софія* оголосили про початок судового процесу щодо виходу з Міжнародного інвестиційного банку та Міжнародного банку економічного співробітництва (IBEC).

Рішення чотирьох країн вийти з Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), також відомого як «російський шпигунський банк», було прийнято через кілька днів після вторгнення росії в Україну. У деяких країнах судові процедури були обтяжливими через фінансові ризики, пов’язані з таким кроком.

Проте російський банк продовжує працювати в Будапешті, хоча ключові рішення приймаються в Москві, пише Veredica.

Угорська опозиція звинувачує Орбана у використанні МІБ для фінансування олігархів зі свого найближчого оточення. Насправді, окрім МІБ, Орбан також розвинув зв’язки з угорськими комерційними банками, що означало, що політики, близькі до Будапешта, віталися вищезгаданими банками.

У березні 2022 року для фінансування своєї виборчої кампанії  Марін Ле Пен взяла кредит у розмірі 10,6 млн євро  в найбільшому банку Угорщини MKB, де Lőrinc Mészáros, один із близьких соратників Орбана, володіє 40% акцій.

Не маючи можливості брати кредити у Франції, де Національний фронт мав історичні борги, Марін Ле Пен у 2014 році позичила ще 9 мільйонів євро в Першому чесько-російському банку, також для фінансування своєї передвиборчої кампанії, після того, як висловила підтримку анексії росією Крим.

Після політичного рішення чотирьох штатів вийти з МІБ, рейтинг банку був знижений фінансовими рейтинговими агентствами: Fitch  знизило рейтинг МІБ з А до ВВВ з перспективою «великого ризику», Standard and Poor's змінило свій рейтинг зі стабільного на негативний, тоді як Moody's оцінило IIB як сміття, тобто непридатне для інвесторів, які не схильні до ризику.

Угорщина залишається єдиним членом ЄС, який все ще володіє часткою в МІБ. У жовтні 2022 року МІБ виділив Угорщині кредит на 50 млн доларів для розвитку економічних зв’язків з Узбекистаном. У травні Національний банк Угорщини завершив репатріацію свого 3-тонного золотого запасу з Лондона загальною вартістю 130 мільйонів доларів.

З березня 2022 року, коли всі інші країни-члени ЄС оголосили про свої плани вийти з МІБ, угорська опозиція закликала Віктора Орбана  прийняти подібне рішення, вигнати співробітників МІБ і заморозити розробку АЕС «Пакш».


ЄСУгорщинабанкРФшпигунствоОрбанвійна в Україні

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