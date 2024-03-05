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За два роки окупації на ЗАЕС зафіксували понад 150 грубих порушень – Шмигаль

05 березня 2024, 20:31
За два роки окупації на ЗАЕС зафіксували понад 150 грубих порушень – Шмигаль
Грубі порушення з експлуатації ЗАЕС можуть бути фатальними.

За два роки окупації російськими окупантами Запорізької атомної електростанції зафіксували понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС, кожне з наступних порушень може стати фатальним.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну станцію", — зазначив він.

За словами Прем'єра, такий випадок став безпрецедентним в історії, який поставив континент на межу катастрофи.

"З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожне з яких може стати фатальним",— додав Шмигаль.

Українська влада має чітку позицію щодо ЗАЕС: "активувати найжорсткіші санкції проти рф, задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН, якнайшвидше повернути український контроль над станцією".

"Також маємо в планах завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС, зведення блоків 5 та 6 за технологією АР 1000, створення двох інтерконекторів до Європи для посилення енергетичної інтеграції з ЄС та нові обʼєкти високоманеврової генерації потужністю 2-3 ГВт", — додав прем’єр.

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