За рік дрони СБУ уразили 15 російських авіабортів

Так, "Альфа" СБУ завдавала збитків російській армії на понад 1 мільярд доларів.

Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України за 2025 рік уразив далекобійними дронами п’ять російських військових аеродромів.

Про це повідомили в СБУ.

Так, за минулий рік вдалося уразити 15 одиниць авіатехніки:

11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31;

3 гелікоптери: Мі-28, Мі-26, Мі-8;

1 транспортний літак: Ан-26.

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами й пальним. Так, "Альфа" СБУ завдавала збитків російській армії на понад 1 мільярд доларів.