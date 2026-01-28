Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
За рік дрони СБУ уразили 15 російських авіабортів

28 січня 2026, 10:57
За рік дрони СБУ уразили 15 російських авіабортів
Скриншот з відео
Так, "Альфа" СБУ завдавала збитків російській армії на понад 1 мільярд доларів.
Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України за 2025 рік уразив далекобійними дронами п’ять російських військових аеродромів.
 
Про це повідомили в СБУ.
 
Так, за минулий рік вдалося уразити 15 одиниць авіатехніки:
  • 11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31;
  • 3 гелікоптери: Мі-28, Мі-26, Мі-8;
  • 1 транспортний літак: Ан-26.

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами й пальним. Так, "Альфа" СБУ завдавала збитків російській армії на понад 1 мільярд доларів.

 

