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ПОЛІТИКА

Західні компанії готуються до можливого послаблення санкцій США і відновлення торгівлі з росією – FT

30 квітня 2025, 18:37
Західні компанії готуються до можливого послаблення санкцій США і відновлення торгівлі з росією – FT
Прагнення президента США Дональда Трампа до зближення з рф створило можливість помʼякшення деяких обмежень.

Сировинні трейдери, страхові та транспортні компанії, входять до числа західних фірм, які консультуються з юристами щодо способів поновлення торгівлі з росією в очікуванні можливого зняття американських санкцій.

Про це пише Financial Times.

Прагнення президента США Дональда Трампа до зближення з рф створило можливість помʼякшення деяких обмежень. За словами юридичних консультантів, у відповідь на це компанії порушують питання, як їм структурувати свою діяльність, щоб мати можливість відновити торгівлю з російськими субʼєктами, особливо якщо США послаблять санкції щодо москви, але обмеження ЄС і Великої Британії збережуться.

"Поділ США та Європи в даний час є серйозною проблемою для бізнесу, – сказав представник юридичної фірми Clyde & Co. Сем Тейт. – Деякі компанії готуються до цих зміни, а також того, що вони означають для їхнього бізнесу і що вони можуть зробити, щоб підготуватися до них"

Фахівець із санкцій з юрфірми HFW Деніел Мартін зазначив, що західні компанії традиційно орієнтуються на санкції США як на найсуворіші. Тепер клієнти цікавляться, чи потрібно їм адаптувати свій підхід до комплаєнсу у сфері санкцій з прицілом на Європу та Велику Британію, враховуючи, що тепер саме вони займають жорсткішу позицію. "Мені не здається ймовірним, що якесь послаблення санкцій означатиме негайне скасування всіх санкцій США, — сказав він. — Зараз питання в тому, щоб "намітити, що є на даний момент, і зробити найкращу оцінку того, що може статися з погляду США".

За його словами, якби санкції США були помʼякшені, нафтотрейдери, ймовірно, прагнули відновити взаємодію з росією швидше, ніж виробники нафти, яким довелося б зробити більші інвестиції, щоб відновити діяльність. Однак він попередив, що компаніям потрібно буде зважити ризик того, що США можуть послабити санкції, а потім знову ввести їх, якщо вважатиметься, що путін відмовився від будь-якої угоди.

Багато компаній мають угоди про фінансування, які вимагають від них дотримання всіх санкцій США, ЄС та Великобританії, тоді як страховики також можуть не захотіти надавати страхове покриття компаніям, які бажають відновити співпрацю з росією.

Партнер юридичної фірми Reed Smith Лі Ханссон заявила, що більшість транснаціональних компаній, як і раніше, будуть обмежені санкціями ЄС та Великої Британії, навіть якщо США почнуть помʼякшувати обмеження на торгівлю з російськими компаніями.

Теоретично європейські компанії могли б спробувати створити американські підрозділи, укомплектовані неєвропейцями, щоб скористатися ліберальнішими правилами США, але це було б дорого і мало сенс тільки в тому випадку, якби комерційна можливість сприймалася як значна і довгострокова.

Очікується, що компанії в Азії чи Близькому Сході з більшою ймовірністю скористаються помʼякшенням санкцій США, розширивши вже існуючий російський бізнес.

СШАсанкціі проти росії

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