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Залежність Британії від США у підтримці її ядерного арсеналу опинилася під загрозою – The Guardian

08 березня 2025, 20:55
Залежність Британії від США у підтримці її ядерного арсеналу опинилася під загрозою – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Cпільна розробка альтернативи з європейськими партнерами потребуватиме значних фінансових витрат і часу.
Експерти попереджають, що залежність Великобританії від США у питаннях підтримки її ядерного арсеналу опинилася під загрозою.
 
Про це пише The Guardian.
 
Cпільна розробка альтернативи з європейськими партнерами потребуватиме значних фінансових витрат і часу.
Дебати навколо системи ядерних ракет Trident, яка є основою ядерного стримування країни, загострилися на тлі побоювань щодо можливого виходу СШа під керівництвом Дональда Трампа з НАТО. Програма модернізації Trident, яка коштує британському бюджету 3 млрд фунтів стерлінгів на рік, викликала додаткові занепокоєння після другого невдалого випробувального запуску.
 
Колишній міністр закордонних справ ВеликоЇ Британії Малкольм Рівкінд закликав Лондон і Париж до тіснішої співпраці в ядерній сфері, оскільки Європа може залишитися беззахисною перед потенційною агресією з боку росії. За його словами, роль США як надійного союзника може змінитися протягом найближчих років.
 
Хоча представник уряду ВеликоЇ Британії запевнив, що ядерне стримування країни залишається "повністю незалежним", аналітики наголошують, що британська ядерна зброя розробляється, виробляється та обслуговується у США на основі угоди 1958 року. На думку експертів, Лондону варто розглянути альтернативні варіанти, зокрема, співпрацю з Францією, яка має схожі можливості у сфері ядерних технологій.
 
Крім того, обговорюється можливість фінансової підтримки ядерних програм Великої Британії та Франції з боку Німеччини, що могло б посилити обороноздатність Європи в умовах потенційних змін у трансатлантичних відносинах.

 

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