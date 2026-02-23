Залужний заявив, що не має політичних амбіцій під час війни

Водночас дипломат зауважив, що його ім’я останнім часом часто фігурує у новинах.

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не має політичних амбіцій і не розглядає можливість початку політичної кар’єри під час війни.

Про це він сказав під час виступу в Chatham House у Лондоні.

За словами Залужного, в умовах повномасштабної війни питання внутрішньої політики не повинні виходити на міжнародний рівень.

"Дуже погано, коли внутрішня політика України виходить на міжнародний рівень — це має бути табу. Станом на сьогодні ніякої можливості думати про це в мене немає", — зазначив він.

Водночас дипломат зауважив, що його ім’я останнім часом часто фігурує у новинах. За його словами, інколи це виглядає так, ніби хтось спеціально щодня вигадує нові версії його позиції чи намірів.

Минулого тижня агентство Associated Press опублікувало інтерв’ю із Залужним, у якому він розповів, що восени 2022 року в його офісі проводилися обшуки співробітниками СБУ. Також він згадав про напружені стосунки з президентом Володимиром Зеленським і тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Залужний наголосив, що наразі зосереджений на дипломатичній роботі та підтримці України на міжнародній арені.