Зеленський анонсував тристоронні переговори щодо війни в Україні

Найближчим часом відбудеться тристороння зустріч за участі США щодо припинення розв'язаної росією війни проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, якого цитує "Укрінформ".

За словами українського президента, формат зустрічі ще остаточно не визначений.

"Була розмова з представниками групи президента Сполучених Штатів, і ми домовились, що найближчим часом буде тристороння зустріч, або буде формат, коли американська група приїде до нас, напевно, потім поїде до сусідів", — розповів Зеленський.

Гарантії безпеки залишаються відкритим питанням

Паралельно триває робота над доопрацюванням питання гарантій безпеки для України, оскільки відповіді на ключові питання досі не знайдено.

Зеленський назвав три головні проблеми. Перша, як фінансувати українську армію після закінчення війни. Друга, як отримати системи ППО, важливі як для країн Європи, так і для країн Близького Сходу. Третя і найскладніша, якою буде реакція США на повторну агресію з боку росії, якщо така відбудеться.