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ПОЛІТИКА

Зеленський анонсував важливі зміни в угоді з США та обговорив моніторинг енергетичного перемир'я(оновлено)

28 березня 2025, 19:24
Зеленський анонсував важливі зміни в угоді з США та обговорив моніторинг енергетичного перемир'я(оновлено)
джерело president.gov.ua
Україна не буде сприймати питання старих боргів, якщо вони будуть згадуватись в угоді про рідкісноземельні метали зі Сполученими Штатами Америки.

Україна сьогодні офіційно отримала від Сполучених Штатів новий проєкт угоди про надра, який містить положення, що раніше відкидалися обома сторонами.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що документ було отримано сьогодні, а не в інший час, як було раніше.

Зеленський уточнив, що перша віцепрем'єрка та міністр економіки України Юлія Свириденко отримала документ від міністра фінансів США Скотта Бессента під час двостороннього контакту. Президент зазначив, що це "зовсім інший документ", в якому з’явилися нові пункти, а деякі раніше відкинуті пропозиції стали частиною угоди. Водночас Зеленський заявив, що частина цих пропозицій буде відкинута, і наголосив, що угода не повинна загрожувати європейському курсу України, оскільки в Конституції чітко зазначено, що будь-які дії, що ставлять під загрозу вступ до ЄС, неприпустимі.

Президент також анонсував наступне засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн", яке відбудеться у квітні. Зеленський підтвердив, що на засіданні будуть представлені нові оборонні пакети, узгоджені під час зустрічі в Парижі, а Великобританія та Німеччина зіграють ключову роль у підготовці цієї події. Крім того, президент подякував країнам, які активно підтримують Україну, зокрема Франції та Великобританії.

Зеленський також розповів про переговори щодо "енергетичного перемир'я". Він повідомив, що США проведуть консультації з Саудівською Аравією, Туреччиною та деякими європейськими країнами щодо їх готовності здійснювати моніторинг виконання домовленостей між Україною та росією. Президент підкреслив, що без належного моніторингу Україна не буде готова до будь-яких домовленостей з росією, з огляду на трагічний досвід минулого.

Зеленський також додав, що Україна вже має свою систему моніторингу порушень з боку росії, і Міністр оборони України Рустем Умєров буде передавати американським партнерам всі докази порушень зобов'язань з боку росії. "Контактерами залишаються Сполучені Штати, поки не буде визначено інших країн, які займатимуться моніторингом", — зазначив президент України.

Крім того, зазначив Зеленський, з партнерами деяких країн, які він відмовився називати, було погоджене "розширення доступу України до розвідданих, до доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги".

"Ми домовились з деякими лідерами щодо українського доступу до їхніх складів з боєприпасами. Ми домовились про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони. Також будемо працювати над ліцензіями для деяких видів артилерії. Ми домовились про інвестиції у виробництво українських дронів і ракет", – перелічив президент.

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