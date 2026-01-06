Зеленський обговорив з Макроном посилення української ППО

"Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії", наголосив президент.

Під час зустрічі президента України Володимиром Зеленським з французьким колегою Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці йшлося посилення протиповітряної оборони нашої країни проти атак росії.

Про це президент написав у Telegram-каналі.

“Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба”, – зазначив український президент.

Окрім того, сторони “ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки”.