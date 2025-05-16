Зеленський озвучив п'ять "реалістичних кроків", які слід зробити для завершення війни в Україні

Для переговорів про закінчення війни росії проти Україні потрібно побудувати "мінімальну довіру".

"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю путіна надати своїй делегації у Туреччині реальні повноваження. Нам потрібно повністю зупинити вбивства – на достатньо довгий час, щоб дати дипломатії реальний шанс. По-друге, ми повинні побудувати хоча б мінімальний рівень довіри в переговорному процесі", – сказав Зеленський.

За його словами, мінімальної довіри можна досягти, "звільнивши військовополонених, повернувши українських дітей, викрадених росією, та звільнивши цивільних заручників, яких наразі утримує російська сторона".

"По-третє, потрібно чітко визначити питання, які мають розв’язуватися на рівні лідерів – не нижче. Ми всі знаємо, хто насправді ухвалює рішення в росії. По-четверте, разом із лідерами та країнами, які сьогодні тут із нами, ми розпочали формування нової архітектури безпеки для України та всієї Європи. Я вдячний усім, хто долучився. Тепер настав час переходити до дуже практичних кроків", – заявив президент України.

П'ятим кроком Зеленський вважає участь у переговорному процесі Сполучених Штатів.

"Президент Трамп хоче завершити цю війну. Ми маємо й надалі тісно співпрацювати з президентом і залишатися максимально скоординованими. Також критично важливою є довгострокова підтримка з боку США. Потрібен американський механізм безпекових гарантій backstop. Дуже важливо, щоб ми працювали разом на всіх рівнях, щоб це стало реальністю", – підкреслив він.

Президент України не виключив шансу, що "російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні".