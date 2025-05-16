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Зеленський озвучив п'ять "реалістичних кроків", які слід зробити для завершення війни в Україні

16 травня 2025, 17:31
Зеленський озвучив п'ять
Володимир Зеленський
Зеленськмй закликаю путіна надати своїй делегації реальні повноваження
Для переговорів про закінчення війни росії проти Україні потрібно побудувати "мінімальну довіру".
 
Про це президент України Володимир Зеленський у Тирані (Албанія) на саміті "Нова Європа в новому світі", стенограму виступу опублікувала пресслужба глави держави.
 
"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю путіна надати своїй делегації у Туреччині реальні повноваження. Нам потрібно повністю зупинити вбивства – на достатньо довгий час, щоб дати дипломатії реальний шанс. По-друге, ми повинні побудувати хоча б мінімальний рівень довіри в переговорному процесі", – сказав Зеленський.
 
За його словами, мінімальної довіри можна досягти, "звільнивши військовополонених, повернувши українських дітей, викрадених росією, та звільнивши цивільних заручників, яких наразі утримує російська сторона".
 
"По-третє, потрібно чітко визначити питання, які мають розв’язуватися на рівні лідерів – не нижче. Ми всі знаємо, хто насправді ухвалює рішення в росії. По-четверте, разом із лідерами та країнами, які сьогодні тут із нами, ми розпочали формування нової архітектури безпеки для України та всієї Європи. Я вдячний усім, хто долучився. Тепер настав час переходити до дуже практичних кроків", – заявив президент України.
 
П'ятим кроком Зеленський вважає участь у переговорному процесі Сполучених Штатів.
 
"Президент Трамп хоче завершити цю війну. Ми маємо й надалі тісно співпрацювати з президентом і залишатися максимально скоординованими. Також критично важливою є довгострокова підтримка з боку США. Потрібен американський механізм безпекових гарантій backstop. Дуже важливо, щоб ми працювали разом на всіх рівнях, щоб це стало реальністю", – підкреслив він.
 
Президент України не виключив шансу, що "російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні".
 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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