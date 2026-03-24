Зеленський підбив підсумки переговорів зі США

За словами президента, росія готується до нових конфліктів.

Президент Володимир Зеленський розповів, що разом з українськими переговірниками він обговорив підсумки зустрічей з американською стороною у США.

За його словами, команда розповіла про те, що реально звучало у Флориді: які були акценти, загрози та можливості.

"Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру", — заявив президент.

Зеленський додав, що геополітична ситуація ускладнилась через війну в Ірані. Це, за його словами, "додає впевненості росії". Проте, на думку президента, "фундаментальні обставини не змінились".

"росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками", — продовжив він.

За його словами, цю загрозу можуть зупинити США, Європа та інші глобальні субʼєкти. Президент додав, що для того, щоб "все вирішити", потрібні зустрічі на рівні лідерів.

"Доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими", — заявив Зеленський.