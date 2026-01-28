Зеленський попередив про підготовку рф до масованої атаки по Україні

Зеленський наголосив, що світ має таку силу, "потрібно тільки нею користуватися".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 28 січня, заявив, що країна-терорист росія готується до нової масованої атаки, попри миротворчі зусилля США.

"Знаємо і про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, потрібно, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів", — сказав глава держави.

Він зазначив, що всі, хто справді хоче миру, мають працювати над тим, щоб Росія готувалася не до масованих ударів, а до закінчення війни. Зеленський наголосив, що світ має таку силу, "потрібно тільки нею користуватися".

У зверненні Зеленський зазначив, що в регіонах тривають відновлювальні роботи після російських ударів по енергосистемі. Найскладніша ситуація — у Києві.