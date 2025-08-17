Зеленський розповів з чого має розпочатися обговорення територіального питання з рф

За його словами, це також підтримують європейці

Україні необхідні реальні переговори, які могли б початися там, де проходить лінія фронту на поточний момент.

Про це у Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.

"росія досі не досягла успіху в Донецькій області, путіну не вдалося захопити її протягом 12 років. А Конституція України унеможливлює відмову від території або торгівлю землею", - заявив глава держави в Telegram.

Також Зеленський додав, що, оскільки "територіальне питання" має величезне значення, його необхідно обговорювати тільки лідерам росії та України - під час тристоронньої зустрічі США-Україна-росія.