Зеленський розповів з чого має розпочатися обговорення територіального питання з рф
17 серпня 2025, 20:55
За його словами, це також підтримують європейці
Україні необхідні реальні переговори, які могли б початися там, де проходить лінія фронту на поточний момент.
Про це у Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, це також підтримують європейці.
"росія досі не досягла успіху в Донецькій області, путіну не вдалося захопити її протягом 12 років. А Конституція України унеможливлює відмову від території або торгівлю землею", - заявив глава держави в Telegram.
Також Зеленський додав, що, оскільки "територіальне питання" має величезне значення, його необхідно обговорювати тільки лідерам росії та України - під час тристоронньої зустрічі США-Україна-росія.
Однак він також підкреслив, що з боку відсутні будь-які сигнали про те, що така зустріч взагалі може відбутися.
"Якщо росія відмовиться, то повинні послідувати нові санкції", - підсумував Зеленський.