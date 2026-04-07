07 квітня 2026, 14:33
Зеленський відреагував на удар рф по Нікополю, який забрав чотири життя
Він назвав дії ворога цілеспрямованим терором по мирних людях.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Нікополю (Дніпропетровщина), внаслідок якого загинули четверо осіб. 

Про це він написав у Telegram.

Глава держави переконаний, що спільними діями росію потрібно зупиняти, щоб уникнути подібних трагедій. 
 
"Зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по Нікополю, по звичайній міській маршрутці. Ще девʼять отримали допомогу на місці. Чотири людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", – наголосив український лідер.
 
Він зазначив, що агресор і надалі здійснює цілеспрямований терор проти мирного населення в Нікополі та інших прифронтових містах і громадах.
 
"Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні "сафарі" на людей у Херсоні: щодня є жертви", – йдеться у повідомленні.
 
Зеленський наголосив, що, попри успішне збиття значної частини дронів, щоденний терор проти мирного населення триває, і на цьому тлі спроби послабити санкції проти росії чи відновлювати з нею торгівлю виглядають неприйнятними.
 

"Такого не повинно бути ні тут, у Європі, ні будь-де у світі. Коли на вулицях міст людей просто вбивають, це загроза для всіх. Вбивці завжди намагаються йти кудись далі. Їх треба зупиняти одразу, рішучо, і це можна робити тільки всім спільно, координуючись та посилюючи одне одного в захисті життя. Дякую всім, хто допомагає Україні!" – резюмував він.

Нагадаємо, що окупанти атакували міський автобус у самому центрі Нікополя FPV-дроном. Маршрутка саме під'їжджала до зупинки — люди були і в салоні, і на зупинці.

війна в Україніросія окупанти

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
