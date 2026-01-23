Зеленський зустрінеться з Навроцьким у Вільнюсі

Зеленський та Навроцький разом із президентом Литви Гітанасом Науседою візьмуть участь у відзначенні 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі.

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький зустрінуться 25 січня у Вільнюсі.

Про це повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич, передає "Польське радіо".

Зеленський та Навроцький разом із президентом Литви Гітанасом Науседою візьмуть участь у відзначенні 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі, а також обговорять важливі політичні питання, зокрема умови миру в Україні.

За словами Лешкевича, зустріч трьох президентів відбудеться, зокрема, під час меси у Вільнюському архікатедральному соборі. Це, за його словами, є об’єднуючим елементом: спільна історія боротьби проти царської Росії сьогодні перегукується з боротьбою українців проти рф. Саме ця історична паралель створює платформу для дискусій.