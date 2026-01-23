Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський зустрінеться з Навроцьким у Вільнюсі

23 січня 2026, 13:32
Зеленський зустрінеться з Навроцьким у Вільнюсі
Фото: Getty Images
Зеленський та Навроцький разом із президентом Литви Гітанасом Науседою візьмуть участь у відзначенні 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі.
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький зустрінуться 25 січня у Вільнюсі.
 
Про це повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич, передає "Польське радіо".
 
Зеленський та Навроцький разом із президентом Литви Гітанасом Науседою візьмуть участь у відзначенні 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі, а також обговорять важливі політичні питання, зокрема умови миру в Україні.
 
За словами Лешкевича, зустріч трьох президентів відбудеться, зокрема, під час меси у Вільнюському архікатедральному соборі. Це, за його словами, є об’єднуючим елементом: спільна історія боротьби проти царської Росії сьогодні перегукується з боротьбою українців проти рф. Саме ця історична паралель створює платформу для дискусій.
 
Речник додав, що президенти зустрічаються не лише для участі в урочистостях, а й для обговорення важливих політичних питань. За його словами, під час візиту "буде момент, коли президент Навроцький поговорить з президентом Зеленським".
 
На запитання, чи обговорюватимуть умови миру в Україні, Лешкевич наголосив, що вони мають бути визначені самими українцями, а не нав’язані.
 
"Президент Навроцький вважає, що умови миру мають бути розроблені шляхом переговорів, у яких бере участь президент США Дональд Трамп, але остаточні умови мають прийматися українцями", - зазначив речник.

 

