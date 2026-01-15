Зеленський зустрівся із Залужним та обговорив координацію захисту України

Президент України провів низку стратегічних зустрічей: від дипломатії до технологічного зміцнення ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в четвер, 15 січня, зустрівся з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.

"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей", — зазначив Зеленський у Telegram.

Під час розмови з Валерієм Залужним президент висловив вдячність за його віддану роботу в складі державної команди. Основними темами обговорення стали координація зусиль та дипломатичний вектор.

Наголошено на важливості єдності у захисті територіальної цілісності та національних інтересів.

Співрозмовники окреслили пріоритетні завдання на міжнародній арені, що мають на меті зміцнити стійкість України перед викликами сьогодення.

"Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас", — зауважив президент.



Окрему увагу Володимир Зеленський приділив волонтерському сектору, зустрівшись із Сергієм Стерненком. Ключовий акцент було зроблено на розвитку безпілотних технологій.

Головні результати зустрічі:

Дронова складова: Подяка за розвиток інноваційних засобів захисту, що вже працюють на фронті.

Законодавчі ініціативи: Обговорення юридичних механізмів, які б полегшили та систематизували роботу волонтерських рухів.

Прямий зв'язок: Досягнуто домовленості про отримання оперативної та об'єктивної інформації безпосередньо з рівня бойових бригад.

За підсумками зустрічей було підтверджено курс на тісну співпрацю між державним апаратом, дипломатичним корпусом та громадянським суспільством задля спільної перемоги.