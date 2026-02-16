Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський звернувся до росіян у США та Європі

16 лютого 2026, 14:33
Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни і США ввести повні санкції проти енергетичної галузі росії.
 
Про це він написав у Telegram.
 
Глава Української держави вказав, що президент США Дональд Трамп "пішов на рішучі кроки", запровадивши санкції проти "Лукойлу" й "Роснефти".
 
Однак, за його словами, якщо США введуть обмеження проти всієї енергетичної галузі рф, це стане серйозним сигналом для європейських країн, зазначив Зеленський. 
 
Президент наголосив, що європейці "зробили багато".
 
"Однак не запровадили санкцій проти російської атомної енергетики, "Росатому", осіб і їхніх родичів, дітей, "які живуть за ці гроші в Європі, у Сполучених Штатах, які оплачують із цих прибутків навчання в європейських університетах, які володіють нерухомістю у Сполучених Штатах, великою кількістю нерухомості". "Вони фінансово підтримують дітей і родичів по всьому світу", – додав він.
 
"Звалюйте в росію. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого у США. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну чи Європу. Їдьте додому", – закликав Зеленський. 

 

