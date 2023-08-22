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Журналісти видання The Wall Street Journal розповіли, що сталося з тисячами українських дітей у білорусі

22 серпня 2023, 10:32
Журналісти видання The Wall Street Journal розповіли, що сталося з тисячами українських дітей у білорусі
Фото:evening-kazan.ru
Дітей розподілили по спеціальних таборах.

Понад 2000 дітей доправили з окупованих територій України до Мінська, а потім розподілили по спеціальних таборах.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

За словами журналістів, дітей доправили залізницею до столиці білорусі, а потім, після розподілу, почали перевозити в таборах на автобусах. Автобуси належать футбольній команді "Шахтар Солігорськ". Команда належить генеральному директору "Білоруськалія" Івану Головатому.

Видання пише, що "Білоруськалій", державна компанія з видобутку калійних добрив, потрапила під санкції США та Європейського Союзу і є найбільшим платником податків білорусі. Компанія витратила мільйони доларів на те, щоб із весни 2022 року привезти з України сім груп по 310 дітей у кожній у табір у Діброві. В офіційних документах сказано, що діти там нібито "займаються спортом" і покращують стан здоров'я.

У матеріалі йдеться про те, що табір прийняв 1050 дітей віком до 15 років із Донбасу. російські опозиціонери стверджують, що дітей, зокрема 200 сиріт, вивезли з 15 окупованих міст України. білоруський уряд безпосередньо фінансує частину зусиль.

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