Журналісти виявили ймовірні зв'язки українських авіакомпаній з підсанкційними структурами з рф

Також журналісти виявили, що інша компанія, яка фігурує в розслідуванні, – "МС Авіа-Грейд" – 2022 року отримала державний контракт на модернізацію 10 гелікоптерів Мі-8 загальною вартістю понад 470 млн грн. До кінця 2023 року було передано лише чотири гелікоптери. Як зазначають опитані журналістами експерти, встановлене обладнання може бути не адаптованим до українських кліматичних умов.

Окрему увагу журналісти звернули на ймовірне використання російських запчастин і придбання авіатехніки через офшорні компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Один із прикладів – придбання гелікоптера Мі-17 2024 року через підсанкційну компанію AMIS.