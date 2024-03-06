ЗСУ тримають оборону і вперше застосували AASM Hammer на лівому березі Дніпра – ISW

Сили оборони стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, на Авдіївському напрямку та в районі Новомихайлівки, а також на лівому березі Херсонської області, де вперше використали надані Францією бомби AASM Hammer по позиціях ворога.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Позиційні бої тривали 5 березня на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Позиційні бої тривали на північний захід, захід і південний захід від Бахмута 5 березня. У звіті вказується, що позиційні бої відбулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Білої Гори, Північного, Шумів.

російські "воєнкори" стверджували, що війська рф продовжували розчищати позиції у східному Іванівському та намагалися вибити ЗСУ з їхніх позицій у населеному пункті. російська 98-ма гвардійська повітряно-десантна (ВДВ) дивізія заявила, що їх ВПС нібито завдають ударів по українських позиціях на околицях Часового Яру (на захід від Бахмута) плануючими бомбами ФАБ-500 і некерованими ракетами С-8 і С-13.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження бойових дій на північний схід від Авдіївки біля Новоселівки; на північний захід від Авдіївки біля Семенівки; на захід від Авдіївки біля Бердичів, Орлівки, Тоненького; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

російські "воєнкори" стверджували, що війська рф нібито захопили більшу частину Орлівки, половину Тоненького та половину Первомайського, хоча експерти ISW не знайшли візуальних доказів, які підтверджують ці твердження. російський блогер натякнув, що окупанти намагаються швидко захопити Орлівку, Тоненьке та Бердичі, тоді як українські сили намагаються затримати наступ росії та зміцнити оборонні позиції між Очеретиним (на північний захід від Авдіївки) та Тоненьке. "Воєнкор" додав, що за добу війська рф завдають понад 100 авіаударів по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Дмитро Лиховий заявив, що українські польові укріплення на Донецькому напрямку (ймовірно, це стосується району Авдіївки) не складаються з єдиної суцільної стіни чи однієї лінії окопів і що Сили оборони зараз будують укріплення з використанням природного рельєфу місцевості на території, особливо з урахуванням водних об’єктів. Офіцер розповів, що ЗСУ підготували танкові рови, бліндажі та укріплення.

Війська рф нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк. На геолокаційних кадрах, опублікованих 5 березня, видно, що загарбники просунулися в полях на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Пов'язаний з кремлем "воєнкор" також стверджував, що частини російської 155-ї окремої морської піхотної бригади нібито наступали зі сходу на Новомихайлівку, а підрозділи 68-го армійського корпусу (також Тихоокеанського флоту) захопили молочну ферму на північ від населеного пункту. Пов’язаний із кремлем блогер також стверджував, що війська рф просунулися в центрі Георгіївки на захід від Донецька 5 березня, але аналітики ISW не можуть незалежно підтвердити це твердження. Крім того, російський "воєнкор" стверджував, що в Новомихайлівці війська рф просунулися на 420 метрів у ширину та 320 метрів у глибину.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Водяного.