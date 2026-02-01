Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зимова буря накрила США

01 лютого 2026, 12:33
Зимова буря накрила США
Фото: Getty Images
Скасовано тисячі авіарейсів.
Потужний зимовий циклон із рясними снігопадами знову накрив Сполучені Штати, спричинивши масові перебої в авіасполученні.
 
Про це повідомляє ABC News.
 
Через негоду вже скасували понад дві тисячі авіарейсів, а мільйони мешканців країни відчули на собі наслідки чергового удару стихії. Негода стрімко набрала сили в суботу, 31 січня, поблизу узбережжя Кароліни в Атлантичному океані. Посилення вітру та інтенсивні опади швидко переросли у сильну заметіль.
 
Перші снігопади зафіксували ще напередодні у східних районах Теннессі, обох Каролінах та на півдні Вірджинії. У північно-східній частині Теннессі випало до 8 сантиметрів снігу.
 
За даними на суботу, кількість скасованих авіарейсів перевищила 2 тисячі.
 
Окрім снігопадів, синоптики фіксують рекордно низькі температури. Так, у Маямі очікується похолодання до значень, характерних для 1930-х років, а сила вітру може стати найвідчутнішою з 1920-х.
 
За прогнозами синоптиків, у неділю, 1 лютого, інтенсивність снігопадів дещо зменшиться, однак холодна погода на сході США, ймовірно, утримається протягом усього наступного тижня.

 

