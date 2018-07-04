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Більше 150 тисяч українців підписали контракти з лікарями

Наразі кампанія з вибору лікаря розпочалася в усіх областях України
З 2 квітня, згідно з державною кампанією "Лікар для кожної сім’ї", яка проводиться в межах першого етапу медичної реформи, понад 150 тисяч українців уклали договори з лікарями.
Більше 150 тисяч українців підписали контракти з лікарями Фото: ПДМШ

Загалом з часу запуску електронної системи охорони здоров’я підписано понад 266 тисяч декларацій про вибір лікаря, повідомляє прес-служба "Урядового порталу".

До системи Електронне здоров’я станом на 4 квітня підключено 63% комунальних закладів, які надають первинну медичну допомогу, щодня до них приєднуються нові.

Водночас, існують певні деякі труднощі з упровадженням інновації. У Львові, згідно з рішеннями місцевої влади, старт кампанії було відкладено, а у Дніпрі тимчасово призупинено. Наразі у Львові вже розпочалася кампанія з підписання декларацій. У Дніпрі найближчим часом заклади також відновлять кампанію.

Також були виявлені поодинокі порушення в обслуговуванні пацієнтів. У деяких закладах людям відмовляли у підписанні декларації через місце реєстрації, проте, згідно з "Порядком вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу", кожен може обрати лікаря незалежно від місця реєстрації.

Нагадаємо, що українці зможуть отримати інформацію про відбір сімейного лікаря у межах медичної реформ за номером 15-45. Дзвінки на урядову "гарячу лінію" з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.

В межах реформи першого рівня надання медичних послуг, українці самі обирають сімейного лікаря. Процес вибору лікаря не має кінцевих термінів, а значить кожен зможе знайти свого фахівця, коли буде зручно, зазначила Уляна Супрун. 

"Почніть розпитувати знайомих або відштовхуйтеся у виборі від медзакладу, де б хотіли лікуватися", — зазначила вона. 

Це має бути заклад, який надає первинну медичну допомогу та він має бути підключений до електронної системи охорони здоров’я. Потім зі своїм лікарем треба підписати декларацію: 

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07 04 2018 13:47
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