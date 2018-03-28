Отримати інформацію щодо відбору сімейного лікаря можна за номером 15-45

Дзвінки на урядову "гарячу лінію" з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні

Українці зможуть отримати інформацію про відбір сімейного лікаря у межах медичної реформ за номером 15-45.

Про роботу "гарячої лінії" саме щодо цього питання під час засідання уряду зазначила в.о. глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

Телефонна консультація працюватиме за номером 15-45.

"Урядова "гаряча лінія" – механізм для взаємодії уряду з громадянами, що дозволяє оперативно вирішувати проблемні питання, які порушуються у зверненнях громадян, а також удосконалювати роботу органів виконавчої влади з урахуванням громадської думки", — зазначають в Кабміні.

Дзвінки на урядову "гарячу лінію" з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.

Нагадаємо, у межах реформи першого рівня надання медичних послуг, українці самі обирають сімейного лікаря. Процес вибору лікаря не має кінцевих термінів, а значить кожен зможе знайти свого фахівця, коли буде зручно, зазначила Уляна Супрун.

"Почніть розпитувати знайомих або відштовхуйтеся у виборі від медзакладу, де б хотіли лікуватися", — зазначила вона.

Це має бути заклад, який надає первинну медичну допомогу та він має бути підключений до електронної системи охорони здоров’я. Потім зі своїм лікарем треба підписати декларацію:

Частина медзакладів вже підключилася, частина ще в процесі. Супрун закликала місцеву владу максимально сприяти підключенню медзакладів до системи "Електронне здоров'я".