Отримати інформацію щодо відбору сімейного лікаря можна за номером 15-45
Про роботу "гарячої лінії" саме щодо цього питання під час засідання уряду зазначила в.о. глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.
Телефонна консультація працюватиме за номером 15-45.
"Урядова "гаряча лінія" – механізм для взаємодії уряду з громадянами, що дозволяє оперативно вирішувати проблемні питання, які порушуються у зверненнях громадян, а також удосконалювати роботу органів виконавчої влади з урахуванням громадської думки", — зазначають в Кабміні.
Дзвінки на урядову "гарячу лінію" з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.
Нагадаємо, у межах реформи першого рівня надання медичних послуг, українці самі обирають сімейного лікаря. Процес вибору лікаря не має кінцевих термінів, а значить кожен зможе знайти свого фахівця, коли буде зручно, зазначила Уляна Супрун.
"Почніть розпитувати знайомих або відштовхуйтеся у виборі від медзакладу, де б хотіли лікуватися", — зазначила вона.
Це має бути заклад, який надає первинну медичну допомогу та він має бути підключений до електронної системи охорони здоров’я. Потім зі своїм лікарем треба підписати декларацію:
Частина медзакладів вже підключилася, частина ще в процесі. Супрун закликала місцеву владу максимально сприяти підключенню медзакладів до системи "Електронне здоров'я".
Нагадаємо, з 13 березня набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, який скасовує низку форм первинної облікової документації, зокрема медична карта дитини для вступу до школи та дитячого садка тепер не потрібна.
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