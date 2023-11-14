Українські біженці повертаються додому для отримання медичної допомоги, яка може бути дешевшою та більш знайомою – NYT

За підсумками опитування Агентства ООН у справах біженців, приблизно 300 000 українських біженців, які живуть у Європі, час від часу повертаються додому для лікування.

Заради візиту до лікаря українські біженці наважуються на ризиковану поїздку назад додому. Сотні тисяч громадян, які втекли з України з початком російського вторгнення, на певний час повертаються назад — щоб возз'єднатися з сім'єю, а також отримати необхідну медичну допомогу, яка, за словами біженців, в Україні дешевша і якісніша.

Про це пише The New York Times.

Людмила Гуренчук разом із сином мешкає у французькому містечку неподалік Сен-Тропе, яке називає "раєм". Сюди сім'я переїхала, рятуючись від війни. Але коли цієї осені знадобилося звернутися до лікарів, вони пройшли шлях у 2000 км і повернулися назад до Києва.

Лікування в Україні доступніше й ефективніше, порівняно з багатьма європейськими країнами, тому доводиться ризикувати й повертатися додому.

"В Україні медицина просто краща. Це дешевше, швидше, лікарі більш уважні. Ось чому я їду сюди, щоразу, коли виходить", — пояснила 39-річна українка, якій знадобилося УЗД щитоподібної залози.

За підсумками опитування Агентства ООН у справах біженців, приблизно 300 000 українських біженців, які живуть у Європі, час від часу повертаються додому для лікування.

А загалом більш ніж двом мільйонам біженців, які переїхали з України в Європу, доводиться їздити туди й назад. Щоб відвідати родичів, оформити документи, перевірити своє майно. Потяги в Україні часто переповнені сім'ями, які повертаються на шкільні канікули, у багатьох випадках, щоб відвідати чоловіків і батьків, які залишилися і яким заборонено виїзд під час війни.

Історики та соціологи зазначають, що масовість таких переїздів незвичайна для новітньої історії. Переважно це стало можливо внаслідок географії війни: величезні частини країни, як і раніше, залишаються відносно безпечними та доступними з решти континентальної Європи. Автори досліджень говорять про те, що українські біженці адаптуються до тривалої війни й знаходять баланс: живуть у безпечніших країнах за кордоном і не забувають про дім.

Згідно з опитуванням ООН, майже 40% із 5,8 млн біженців, які проживають в інших європейських країнах, хоча б раз поверталися додому.

За оцінками Томаса Шопара, історика паризької Школи перспективних досліджень у галузі соціології, відсоток українських біженців, які повертаються, значно вищий, порівняно з минулими війнами в Європі, такими як Друга світова.

Багато біженців кажуть, що їдуть додому через те, що були розчаровані європейською системою охорони здоров'я.

Майя Хабрук, 31-річна медіа-продюсерка. Вона перебувала в Лондоні, коли відчула сильний біль у горлі, і щоб потрапити на приймання до британського лікаря, довелося чекати два тижні. У підсумку їй прописали слабке знеболювальне.

Потім вона вирішила з'їздити у рідне Дніпро, і місцеві лікарі виявили інфекцію в зубі мудрості, що і було причиною болю. Зуб довелося вирвати.

"На все пішло п'ять днів — дістатися до Дніпра, сходити до лікаря, повернутися до Лондона — порівняно з двома тижнями у Великій Британії. Поїздка того варта", — пояснила вона.

Андрій Буглак, хірург-ортопед із Києва, сказав, що спочатку його дивувало те, що переселенці повертаються, але згодом він звик чути все "ті самі історії — від Скандинавії до Іспанії", коли в пацієнтів виникають складнощі із закордонною системою охорони здоров'я.

Система охорони здоров'я в Україні, зазначають журналісти, як і у Великій Британії та Франції, безплатна. Але в деяких країнах це не поширюється на роботу стоматолога та інше більш спеціалізоване лікування, яке в Україні коштує значно дешевше.