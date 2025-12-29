Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У гарантіях безпеки України пропишуть деталі моніторингу припинення вогню

29 грудня 2025, 11:55
У гарантіях безпеки України пропишуть деталі моніторингу припинення вогню
Володимир Зеленський
Поки що не йдеться про те, хто патрулюватиме демілітарізовану зону, якщо таку встановлять.
У гарантіях безпеки України будуть прописані деталі моніторингу припинення вогню.
 
Про це під час спілкування із журналістами розповів президент Володимир Зеленський. 
 
"Тут є чітке розуміння. Забезпечувати моніторинг будуть наші партнери, технічний маніторинг і присутність. Також буде зрозуміло, всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", – сказав глава держави.
 
Він також додав, що поки що не йдеться про те, хто патрулюватиме демілітарізовану зону, якщо таку встановлять.
 
"Поки що про це не йдеться. Поки що ми говоримо про вільну економічну зону. Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати", – зазначив він. 

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється