У гарантіях безпеки України пропишуть деталі моніторингу припинення вогню

У гарантіях безпеки України будуть прописані деталі моніторингу припинення вогню.

Про це під час спілкування із журналістами розповів президент Володимир Зеленський.

"Тут є чітке розуміння. Забезпечувати моніторинг будуть наші партнери, технічний маніторинг і присутність. Також буде зрозуміло, всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", – сказав глава держави.

Він також додав, що поки що не йдеться про те, хто патрулюватиме демілітарізовану зону, якщо таку встановлять.

"Поки що про це не йдеться. Поки що ми говоримо про вільну економічну зону. Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати", – зазначив він.