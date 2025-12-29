Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Завершення війни і воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки – Зеленський

29 грудня 2025, 12:10
Фото: Генштаб ЗСУ
Наразі в угоді йдеться про гарантії безпеки на 15 років.
Завершення війни і відповідно воєнного стану буде у той момент, коли Україна матиме гарантії безпеки.
 
Про це президент Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам на запитання: “чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир’я? І відповідно, чи будуть відкриті в цьому випадку кордони для чоловіків призовного віку?”
 
Ну, передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії”, – сказав Зеленський.
 
Він пояснив, що гарантії безпеки, яким зараз Київ приділяє так багато часу, – це моніторинг партнерів і їхня присутність на території України.
 
Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговорюємо, що як ми зможемо доопрацювати всі документи, і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма – з американцями, європейцями і з рускими підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, щоб в момент в цей одночасно ми отримали гарантії безпеки. Тобто не будемо витрачати час. І той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилася”, – заявив президент.
 
Він додав, що на вплив цих термінів також буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії.
 
І ми це проговорювали на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, для того, щоб відміняти воєнний стан”, – підкреслив український очільник.

 

Президент Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років. Той обіцяв подумати.

"Ми проговорили командами, а вчора затвердили це з президентом США, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах - це на 15 років з можливостю продовження гарантій безпеки", – сказав Зеленський. 
 
Він також зазначив, що нагадав Трампу про те, що в Україні триває війна вже майже 15 років, тому потрібні довші гарантії безпеки.
 
"Тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими, і я йому сказав, що ми дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", – розповів президент. 
війна в Україніросія окупантигарантії безпеки Україні

