Завершення війни і воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки – Зеленський

Наразі в угоді йдеться про гарантії безпеки на 15 років.

Завершення війни і відповідно воєнного стану буде у той момент, коли Україна матиме гарантії безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам на запитання: “чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир’я? І відповідно, чи будуть відкриті в цьому випадку кордони для чоловіків призовного віку?”

“Ну, передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії”, – сказав Зеленський. Він пояснив, що гарантії безпеки, яким зараз Київ приділяє так багато часу, – це моніторинг партнерів і їхня присутність на території України. “Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговорюємо, що як ми зможемо доопрацювати всі документи, і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма – з американцями, європейцями і з рускими підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, щоб в момент в цей одночасно ми отримали гарантії безпеки. Тобто не будемо витрачати час. І той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилася”, – заявив президент. Він додав, що на вплив цих термінів також буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії. “І ми це проговорювали на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, для того, щоб відміняти воєнний стан”, – підкреслив український очільник.

Президент Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років. Той обіцяв подумати.

"Ми проговорили командами, а вчора затвердили це з президентом США, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах - це на 15 років з можливостю продовження гарантій безпеки", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що нагадав Трампу про те, що в Україні триває війна вже майже 15 років, тому потрібні довші гарантії безпеки.

"Тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими, і я йому сказав, що ми дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", – розповів президент.