В Індії зростають протести через зґвалтування та вбивство лікарки

Демонстранти закликають покращити безпеку в лікарнях.

У п'ятницю, 16 серпня, тисячі людей пройшли маршем у різних містах Індії на знак протесту проти зґвалтування і вбивства лікарки-стажерки в медичному коледжі-лікарні, вимагаючи справедливості та кращої безпеки в лікарнях.

Про це повідомляє AP.

Демонстранти тримали плакати із закликами притягнути до відповідальності винних у зґвалтуванні та вбивстві жінки, коли зібралися біля парламенту в Нью-Делі. Подібні протести відбулися у східному місті Калькутта штату Західна Бенгалія, де й сталося вбивство, а також в інших індійських містах, таких як Мумбаї та Хайдарабад.

Протести, які загалом були мирними, розпочалися 9 серпня, коли поліція виявила закривавлене тіло 31-річної лікарки-практикантки в семінарській залі державного медичного коледжу-лікарні в Калькутті.

Розтин підтвердив факт сексуального насильства, а у зв'язку зі злочином був затриманий поліцейський-волонтер. Сім'я жертви стверджує, що це був випадок групового зґвалтування, і до нього причетні інші особи.

Співробітників поліції штату, які першими почали розслідування, звинуватили у неналежному поводженні щодо справи. Пізніше поліція передала справу федеральним слідчим за рішенням суду.

Відтоді дедалі більший гнів вилився в загальнонаціональне обурення і викликав протести проти насильства над жінками. Демонстрації також призвели до того, що тисячі лікарів і парамедиків покинули деякі державні лікарні по всій Індії з вимогою створити безпечніші умови праці.

У середу, 14 серпня, ввечері на лікарню, де сталося вбивство, було скоєно напад. Поліція не повідомила, хто стоїть за цим, але заявила про арешт 19 осіб.

Індійська медична асоціація — найбільше об'єднання медиків країни, закликала до "загальнонаціонального припинення надання послуг", за винятком послуг першої необхідності, на 24 години, починаючи з суботи, 17 серпня.

"Лікарі, особливо жінки, вразливі до насильства через специфіку своєї професії. Влада повинна гарантувати безпеку лікарів у лікарнях та університетських містечках", - йдеться в заяві організації.

Політичні партії, актори й інші відомі особистості країни також висловили шок з приводу подібних злочинів і закликали до суворішого покарання для тих, хто їх скоює.

"Жахлива поведінка щодо жінок має бути суворо і негайно покарана", - заявив у четвер, 15 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Для багатьох жорстокий характер нападу викликав порівняння з жахливим груповим зґвалтуванням і вбивством 23-річної студентки в автобусі в Нью-Делі у 2012 році. Напад спровокував масові протести, іноді насильницькі, і надихнув законодавців на посилення покарання за такі злочини й створення судів прискореної юрисдикції для розгляду справ про зґвалтування. Закон про зґвалтування, змінений у 2013 році, також криміналізував переслідування і знизив вік, з якого в Індії можуть судити як повнолітніх, з 18 до 16 років.

Сексуальне насильство над жінками є поширеною проблемою в Індії. У 2022 році поліція зареєструвала 31 516 повідомлень про зґвалтування — на 20% більше, ніж у 2021 році, згідно з даними Національного бюро реєстрації злочинів