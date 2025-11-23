"Трамп продав Україну": у столиці США масові протести проти політики президента
У суботу, 22 листопада, сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб взяти участь у мітингу “Усунення режиму” — протестному русі, що закликає до імпічменту президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє CNBC.
Захід розпочався перед Меморіалом Лінкольна, де учасники мітингу могли послухати промови та виступи музикантів. Потім незгодні з політикою Трампа пройшли маршем вздовж Національної алеї.
"Це не просто "давайте об'єднаємося", це “давайте об'єднаємося і почнемо діяти звідси", — сказала волонтерка Вікторія Бурет.
Як повідомляє “Суспільне”, протестувальники також висловлювали незгоду з новим мирним планом США для завершення війни рф проти України, який передбачає значні поступки росіянам.
"Трамп має піти зараз", "Ти або захищаєш Америку або Трампа – не можеш робити і те, і те", "Трамп щойно продав Україну" — плакати з такими гаслами тримали протестувальники.
"Я тут тому, що в опозиції до всього, що робить Дональд Трамп. Особливо я обурений тим що він дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає угодою. Це не угода, це капітуляція путіну", — заявив протестувальник Гаррі Раш.
"Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники. …Я солідарний з Україною", — додав він.
"Мої думки щодо оголошеного мирного плану — я не підтримую його", — сказав протестувальник Джеремі.
Мітинг "Усунення режиму" був зосереджений у Вашингтоні, хоча менші мітинги солідарності відбулися також у Шарлотті, Південна Кароліна, і Фермонті, Західна Вірджинія. Ця акція є продовженням масового загальнонаціонального протесту, організованого рухом "Ні королям", у якому брали участь люди в десятках міст по всій країні.