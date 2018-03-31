Доба в АТО: 32 обстріли, загинув один український військовий

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати "великоднє перемир'я" встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня.

За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанковою керованою ракетою противник обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, Шахти Бутівка, Лебединського та Широкиного.

Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки обстріляні наші укріплення у Водяному, а з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя та Піщевика. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Павлополя, Авдіївки, Опитного, Богданівки, Новотроїцького, Кам’янки, Мар’їнки, Піщевика та Пісків.

На Луганському напрямку з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах захисників ЗСУ в районі Луганського. Також гранатомети ворог застосував неподалік Катеринівки.

Внаслідок ворожого вогню одного нашого захисника поранено. Пд час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення. Усіх постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що від початку бойових дій на Донбасі зазнали поранень більше 13 тис. українських військовослужбовців.