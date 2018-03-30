CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку бойових дій на Донбасі зазнали поранень більше 13 тис. українських військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За час АТО понад 13 тис. українських бійців дістали поранення, - Порошенко
Президент підкреслив важливість надання пораненим медичної та психологічної допомоги
Фото: president.gov.ua
"Більше 13 тисяч українських військових поранені у цій страшній війні. Вони потребують медичної допомоги, уваги суспільства. Головне, що вони потребують – психологічної допомоги", - повідомив президент України Петро Порошенко на зустрічі з паралімпійськими спортсменами, яку транслював телеканал "112 Україна".
Відзначимо, що в Україні з квітня 2014 року триває збройний конфлікт на частині Донецької та Луганської областей.
Як повідомлялося, за даними Генерального штабу, з початку проведення АТО до жовтня 2017 року бойові втрати становили 10 тис. 710 військовослужбовців, з них 2 тис. 378 загиблих.
За минулу добу, 29 березня, бойовики 57 разів порушили перемир'я – постраждали троє військових.
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30 03 2018 13:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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