За час АТО понад 13 тис. українських бійців дістали поранення, - Порошенко

Від початку бойових дій на Донбасі зазнали поранень більше 13 тис. українських військовослужбовців.

"Більше 13 тисяч українських військових поранені у цій страшній війні. Вони потребують медичної допомоги, уваги суспільства. Головне, що вони потребують – психологічної допомоги", - повідомив президент України Петро Порошенко на зустрічі з паралімпійськими спортсменами, яку транслював телеканал "112 Україна".

Відзначимо, що в Україні з квітня 2014 року триває збройний конфлікт на частині Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, за даними Генерального штабу, з початку проведення АТО до жовтня 2017 року бойові втрати становили 10 тис. 710 військовослужбовців, з них 2 тис. 378 загиблих.