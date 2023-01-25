Європейський суд із прав людини визначився з датою початку російської окупації Донбасу
Про це повідомляє голова комітету з питань правової політики Денис Маслов.
Зазначається, що йдеться про масові порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, викрадення та спроби незаконного вивезення до рф дітей-сиріт у 2014 році та авіакатастрофі літака рейсу MH17.
Маслов пояснив, що суд визнав прийнятність справи. Це означає наступне:
- суд визнає контроль росії на Донбасі та визначає часові й територіальні межі окупації;
- починаючи з 11 травня 2014 року події на Донбасі підпадають під юрисдикцію суду;
ЄСПЛ перейде до розгляду справи "Україна та Нідерланди проти росії" по суті.
"Це рішення ЄСПЛ стане аргументом і для інших судових процесів. І допоможе притягнути рф до відповідальності. Кожен російський злочин повинен бути доведений, а винні - понести покарання", - додав Маслов.
Саме 11 травня 2014 року проросійські бойовики оголосили про проведення незаконного "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Результатом цього стало створення підконтрольних рф угруповань "ДНР" та "ЛНР".
Раніше повідомлялось, що Європарламент підтримав створення термінового спеціального міжнародного трибуналу для росії.