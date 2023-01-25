Європейський суд із прав людини визначився з датою початку російської окупації Донбасу

У середу, 25 січня, Європейський суд із прав людини визначив, що рф окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти росії".

Про це повідомляє голова комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Зазначається, що йдеться про масові порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, викрадення та спроби незаконного вивезення до рф дітей-сиріт у 2014 році та авіакатастрофі літака рейсу MH17.

Маслов пояснив, що суд визнав прийнятність справи. Це означає наступне:

- суд визнає контроль росії на Донбасі та визначає часові й територіальні межі окупації;

- починаючи з 11 травня 2014 року події на Донбасі підпадають під юрисдикцію суду;

ЄСПЛ перейде до розгляду справи "Україна та Нідерланди проти росії" по суті.

"Це рішення ЄСПЛ стане аргументом і для інших судових процесів. І допоможе притягнути рф до відповідальності. Кожен російський злочин повинен бути доведений, а винні - понести покарання", - додав Маслов.

Саме 11 травня 2014 року проросійські бойовики оголосили про проведення незаконного "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Результатом цього стало створення підконтрольних рф угруповань "ДНР" та "ЛНР".

Раніше повідомлялось, що Європарламент підтримав створення термінового спеціального міжнародного трибуналу для росії.