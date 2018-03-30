"Великоднє перемир'я": 57 обстрілів, троє військових постраждалих
"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя", – повідомляє прес-центр штабу АТО.
Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети різних типів і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Лебединського та Піщевика.
Також під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки, Кам’янки, Мар’їнки і Верхньоторецького, а з БМП – Гнутового, Талаківки і Піщевика.
Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували по позиціях ЗСУ біля Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя, а протитанкову керовану ракету – в районі Новотроїцького.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював укріплення українських військових поблизу Артемового, а з великокаліберних кулеметів – неподалік населеного пункту Луганське.
Нагадаємо, у Конотопі з 28 по 30 березня оголошено дні жалоби для вшанування пам’яті конотопця, який загинув у зоні проведення заходів національної безпеки.
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