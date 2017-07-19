Хімічний магнат з бізнесом в Україні може стати послом США в Росії
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Білому домі.
За словами співрозмовника видання, Хантсманн довго чекав призначення від Трампа. Зараз його кандидатура проходить затвердження в американському Сенаті, і якщо все підтвердиться — він відправиться в Москву.
Раніше Хантсманн займав посаду губернатора штату Юта, був послом США в Китаї з 2009 по 2011 роки, працював в адміністраціях п'яти президентів США і сам був кандидатом в президенти від Республіканської партії в 2012 році.
За даними ЕП, афілійовані з ним компанії були засновниками кількох великих активів в Україні.
Наприклад, Huntsman International Corporation, зареєстроване в штаті Юта, на початку 2000-х років було співвласником українсько-американського СП ТОВ "Хантсман-Стирол".
Бізнес-партнером американської компанії по цьому підприємству був горлівський концерн "Стирол", яким на той момент володів громадянин США українського походження Алекс Ровт.
У 2010 році концерн "Стирол", чиї виробничі потужності розташовані на окупованій території Донбасу, був викуплений групою Ostchem Дмитра Фірташа.
На даний момент основний бізнес Джона Хантсмана в Україні представлений київським ТОВ "Хантсман-НМГ" — компанія, через яку Huntsman International Corporation займається реалізацією хімічної продукції і матеріалів російського ЗАТ "Хантсман-НМГ" (м. Обнінськ).
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