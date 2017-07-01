Україна платитиме $50 тисяч для просування своїх інтересів у США

Адміністрація Президента Петра Порошенка найняла компанію BGR Group, засновану колишнім головою комітету Республіканської партії США і губернатором штату Міссісіпі Гейлі Барбуром, для лобіювання інтересів України.

Це стало очевидним із документів на сайті відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) міністерства юстиції США, повідомляє DW.

Усі фізичні особи та фірми, які виконують замовлення іноземних урядів, повинні повідомляти про такі дії й оприлюднити дані про клієнтів і контракти.

BGR Group подала відповідну інформацію у FARA 1 січня 2017 року. Адреса клієнта в поданій інформації - "Банкова, 11, Київ, Україна".

Мета діяльності компанії - "посилення зв'язків між США і Україною та заохочення американських приватних підприємців інвестувати в Україну".

Наприкінці грудня Барбур і BGR Group домовилися з Україною про "вироблення й імплементацію" стратегії у сферах розвитку бізнесу і урядових зв'язків. Йдеться, зокрема, про "організацію зустрічей" з американськими посадовцями.

Як наголошено в наданій FARA інформації, Україна платитиме BGR Group щомісяця 50 тисяч доларів принаймні до кінця 2017 року.

Нагадаємо, що Адміністрація Президента України готує зустріч Петра Порошенка та його американського колеги Дональда Трампа вже в лютому 2017 року.