У Порошенка розповіли, коли планується перша зустріч з Трампом

На Банковій очікують, що зустріч Порошенка і Трампа пройде у лютому

Адміністрація президента України готує зустріч Петра Порошенка та його американського колеги Дональда Трампа вже в лютому 2017 року.

Про це в інтерв’ю виданню Обозреватель розповів заступник голови АП Костянтин Єлісєєв.

"Більш конкретна розмова буде відбуватися вже після церемонії інавгурації. Ми готуємо візит Петра Порошенка до США на лютий 2017 року", - прокоментував процес підготовки Єлісєєв.

Зустріч Порошенка і тоді вже президента Трампа може відбутися в ході візиту українського лідера до США.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2017 року. Традиційно на цей захід запрошуються представники країн на рівні посольств.

Нагадаємо, Петро Порошенко увечері 24 листопада провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. За день до цього новий президент США поговорив по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Зазначимо, що президент Петро Порошенко не буде присутній на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.