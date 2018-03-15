Лавров впав на сцені форуму "Росія - країна можливостей", - ВІДЕО

"Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!" - пожартував голова російського МЗС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров упав, піднімаючись на головну сцену форуму "Росія - країна можливостей".

Цей момент сфотографував кореспондент Ura.ru. Через деякий час фото були видалені, повідомляє МК.RU, інформує LB.ua.

Інцидент стався перед лекцією "Світ: можливості для Росії", під час якої голова російського МЗС відповідав на запитання учасників.

"Перечепився! Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!" - пожартував Лавров.