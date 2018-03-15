НОВИНИМіністр закордонних справ Росії Сергій Лавров упав, піднімаючись на головну сцену форуму "Росія - країна можливостей".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лавров впав на сцені форуму "Росія - країна можливостей", - ВІДЕО
"Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!" - пожартував голова російського МЗС
Фото: URA.RU
Цей момент сфотографував кореспондент Ura.ru. Через деякий час фото були видалені, повідомляє МК.RU, інформує LB.ua.
Інцидент стався перед лекцією "Світ: можливості для Росії", під час якої голова російського МЗС відповідав на запитання учасників.
"Перечепився! Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!" - пожартував Лавров.
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15 03 2018 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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