Латвія заборонила в’їзд доньці Лаврова

Латвія розширила перелік осіб, яким заборонено в’їзд на її територію, включивши до нього трьох громадян росії. Серед них – донька глави МЗС росії Сергія Лаврова Катерина Винокурова.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка ухвалила таке рішення на підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію.

До чорного списку увійшов і колишній міністр культури Михайло Швидкой та Анастасія Карнєєва – дочка заступника генерального директора Ростеху Миколая Волобуєва.

Заборона на в'їзд до Латвії вводиться на невизначений термін, зауважили у зовнішньополітичному відомстві країни.

Як пише Delfi, всі три особи, включені Браже до списку небажаних, пов’язані з представництвом росії на Венеційській бієнале. Швидкой є представником президента рф з питань міжнародного культурного співробітництва і був одним із головних ініціаторів участі росії у бієнале. Карнєєва – головний організатор російського павільйону, а Винокурова співзасновницею компанії - офіційного оператора російського павільйону на Венеціанській бієнале.