Латвія заборонила в’їзд доньці Лаврова

28 квітня 2026, 10:35
Фото: з вільних джерел
До чорного списку увійшов і колишній міністр культури Михайло Швидкой та Анастасія Карнєєва – дочка заступника генерального директора Ростеху Миколая Волобуєва.

Латвія розширила перелік осіб, яким заборонено в’їзд на її територію, включивши до нього трьох громадян росії. Серед них – донька глави МЗС росії Сергія Лаврова Катерина Винокурова.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка ухвалила таке рішення на підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію.

Заборона на в'їзд до Латвії вводиться на невизначений термін, зауважили у зовнішньополітичному відомстві країни.

Як пише Delfi, всі три особи, включені Браже до списку небажаних, пов’язані з представництвом росії на Венеційській бієнале. Швидкой є представником президента рф з питань міжнародного культурного співробітництва і був одним із головних ініціаторів участі росії у бієнале. Карнєєва – головний організатор російського павільйону, а Винокурова співзасновницею компанії - офіційного оператора російського павільйону на Венеціанській бієнале.

Останні матеріали

Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Більше публікацій

