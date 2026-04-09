Франція назвала переговори Угорщини з росією зрадою солідарності ЄС

09 квітня 2026, 18:59
Франція назвала переговори Угорщини з росією зрадою солідарності ЄС
Фото: з вільного доступу
Будапешт намагався врятувати росіян від санкцій: нещодавно ЗМІ опублікували записи розмов Сіярто і Лаврова.

Переговори Угорщини з російськими чиновниками щодо санкцій були "зрадою солідарності", необхідної між країнами ЄС, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в четвер, 9 квітня.

Про це повідомляє Politico.

Наприкінці минулого місяця глава МЗС Угорщини Петер Сіярто визнав, що розмовляв із російськими чиновниками "щодо питань, пов’язаних із санкціями", коли ЄС розглядав нові економічні заходи проти москви. Сіярто зізнався після публікації в ЗМІ аудіозаписів його переговорів з російськими високопосадовцями, зокрема, з міністром закордонних справ рф Сєргєєм Лавровим та заступником міністра енергетики рф Павлом Сорокіним.

На запитання France Inter, чи змусили ці витоки приховувати певну інформацію під час зустрічей європейських міністрів закордонних справ, глава МЗС Франції заявив, що це дійсно "поставило під сумнів цілісність обговорень".

"Це зрада солідарності, якої потребують країни Європейського Союзу. Якщо ми хочемо бути сильними у світі, де виникають нові імперії, то маємо бути єдиними й солідарними", — додав Барро.

Минулого місяця Єврокомісія назвала розмови угорського міністра з російськими чиновниками "дуже тривожними". ЄС обмежив надходження конфіденційних матеріалів до Угорщини, і лідери країн Союзу проводять зустрічі в менших групах.
РосіяФранціяУгорщинаСергій ЛавровПетер Сіярто

