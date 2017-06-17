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Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі близько 100 вибухів за добу

У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі за добу зафіксувала у Донецькій і Луганській областях 98 вибухів.
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі близько 100 вибухів за добу Фото: qha.com.ua

Про це йдеться у звіті СММ станом на 19:30 16 червня.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, зокрема близько 60 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (15 червня), коли, серед іншого, було зафіксовано приблизно 540 вибухів", – йдеться у звіті.

Водночас у Луганській області місія зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню – 38 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом, коли йшлося про 26 вибухів.

Нагадаємо, від початку поточного року у зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 47 цивільних осіб.

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17 06 2017 22:45
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