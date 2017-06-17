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ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 47 цивільних

Ще 222 особи зазнали поранень
З початку поточного року у зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 47 осіб.
ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 47 цивільних Фото: AP / Emilio Morenatti

"У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.

За даними місії, у більшості випадків місцеве населення зазнає травм чи гине внаслідок обстрілів, які здійснюються по населених пунктах. 

Нагадаємо, за даними ООН, з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.

 
 
 
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17 06 2017 13:30
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