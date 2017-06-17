CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку поточного року у зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 47 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 47 цивільних
Ще 222 особи зазнали поранень
Фото: AP / Emilio Morenatti
"У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.
За даними місії, у більшості випадків місцеве населення зазнає травм чи гине внаслідок обстрілів, які здійснюються по населених пунктах.
In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruth pic.twitter.com/aUVdhdW0oT— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 июня 2017 г.
Нагадаємо, за даними ООН, з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.
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17 06 2017 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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