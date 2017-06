ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 47 цивільних

"У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.

За даними місії, у більшості випадків місцеве населення зазнає травм чи гине внаслідок обстрілів, які здійснюються по населених пунктах.

In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruth pic.twitter.com/aUVdhdW0oT