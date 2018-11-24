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Президент Латвії відвідає Донбас

Раймондс Вейоніс сьогодні прибув з візитом в Україну
Президент Латвії Раймондс Вейоніс під час візиту в Україну побуває в зоні бойових дій на Донбасі.
Президент Латвії відвідає Донбас

"Пан президент під час візиту відвідає не тільки Київ, але буде мати можливість - спасибі за це бажання - відвідати Донбас", - повідомив Президент України Петро Порошенко на спільній з Раймондсом Вейонісом прес-конференції 24 листопада, інформує "Укрінформ".

Український президент з міркувань безпеки не уточнив, куди саме вирушить латвійський політик.

"Можу сказати, що він буде просто біля лінії зіткнення, щоб власними очима побачити події, які відбуваються там щодо зусиль української сторони з відновлення інфраструктури Донбасу в містах, які були звільнені від російської окупації, побачити докази і наслідки російської агресії", - зазначив Глава української держави.

"Блокада Азовського моря - ще один доказ послідовної деструктивної регіональної політики Росії, яка продовжує агресію на Донбасі і нічого не робить для деескалації конфлікту", заявив Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу.

"Латвія рішуче засуджує російську агресію на Донбасі. На жаль, Москва не робить жодних кроків із деескалації. Блокада Азовського моря - ще один доказ російської послідовної деструктивної регіональної політики", - сказав Вейоніс.

Він додав, що Латвія рішуче підтримує позицію Європейського Союзу щодо невизнання незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу, і заявив про повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Санкції, накладені на Росію, повинні тривати до повного виконання Мінських домовленостей", - зазначив Президент Латвії.

Раніше, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Україна і Грузія захищають безпеку Європи, тому мають стати повноцінними членами НАТО.

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