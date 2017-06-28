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Путін кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової, – Меттіс

Меттіс нагадав про агресію Росії проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року
Міністр оборони США Джеймс Меттіс звинуватив президента Росії Володимира Путіна у тому, що він вчинив "злочин" поза російськими кордонами.
Путін кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової, – Меттіс Фото: ap.org

Як повідомляє "Голос Америки", про це Меттіс заявив у своєму виступі перед групою студентів на церемонії 70-річчя Плану Маршалла, який уможливив відбудову знищеної війною Європи.

За словами глави Пентагону, Путін кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової війни. При цьому Меттіс нагадав про агресію Росії проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Міністр оборони США також запевнив союзників НАТО про те, що адміністрація Дональда Трампа підтримуватиме військовий союз, незважаючи на відсутність співпраці з боку деяких країн-членів.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з міністром оборони США Джеймсом Меттісом щодо завершення підготовки угоди про надання Сполученими Штатами Україні оборонної зброї.

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