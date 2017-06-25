Завершується підготовка угоди про постачання оборонної зброї з боку США, – Порошенко

За словами президента, глава Пентагону дуже добре проінформований про стан справ у ЗСУ

Президент України Петро Порошенко заявляє про досягнення домовленості з міністром оборони США Джеймсом Меттісом щодо завершення підготовки угоди про надання Сполученими Штатами Україні оборонної зброї.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам в неділю, 25 червня, пише "УНІАН".

За словами президента, глава Пентагону дуже добре проінформований про стан справ у Збройних Силах України.

"І ми домовилися про те, що зараз завершується підготовка угоди про постачання оборонної зброї, завершується угода про військово-технічну співпрацю, щодо співпраці в науково-дослідних розробках і багато інших угод з оборонним відомством, які без цього візиту відкладалися б набагато довше", – повідомив президент України.

Порошенко заявив, що США можуть вирішити питання надання Україні оборонної зброї ще в межах поточного бюджетного року, пише "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується оборонних угод, у нас сьогодні є практично узгоджений текст. Ми протягом 2-3 місяців чекаємо візиту міністра оборони США в Україну та під час цього візиту, сподіваюся, угоди будуть підписані", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, зустріч Порошенка і Трампа відбулась 20 червня. Після зустрічі Порошенко заявив, що обговорив з Трампом підтримку України у протидії російській агресії та подальшу санкційну політику щодо Москви. У Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.

21 червня стало відомо, що Порошенко анонсує найближчим часом підписання між Україною та США угод про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю.